山崎怜奈「“東京”で20分のネタが作れるってすごい」銀シャリの“47都道府県漫才”を絶賛！「地理の授業で流したほうがいい」

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）。今回の放送では、お笑いコンビ・銀シャリ（鰻和弘さん、橋本直さん）が登場！ 本記事では、現在開催中の銀シャリ単独ライブ2026「ベシャリの帝王 萬才銀次郎」の話や、YouTubeの「銀シャリチャンネル【公式】」で観られる「ご当地漫才」について語った模様をお届けします。

◆全国11都市を巡るツアー開催中！

れなち：現在、全国11都市13会場を巡る銀シャリ単独ライブ2026「ベシャリの帝王 萬才銀次郎」が開催中です。東京公演は7月3日（金）に有楽町よみうりホールでおこなわれます。既に北海道から順にまわられていますが、どういうツアーになりそうですか？

橋本：毎年のライフワークではあるんですけど、毎年新ネタを6本作っていまして、VTRもあり、僕らだけしか出ない銀シャリを堪能できるライブになっております。今年で21年目に突入しまして、今年も非常にいいネタが揃っておりますので。

鰻：それで、東京は2回ありまして。12月19日もありますんで。

れなち：冬にまた帰ってくるんですね、結構ロングランですね！

鰻：そうですね。

◆“47都道府県漫才”コンプリートへ

れなち：私は銀シャリさんの漫才をすべて知っているわけじゃないんですけど、銀シャリさんのYouTubeに上がっている“ご当地漫才”が好きなんですよ。

橋本・鰻：ありがとうございます。

れなち：私、親戚が東京と千葉にいるので、東京と千葉がすごく好きなんですよ。それで、東京の漫才のとき、ずっと歌っているじゃないですか（笑）。

橋本：「東京」ってつくタイトルの歌が多いので。

鰻：まず「東京のネタってなんやねん」って思いますよね。

れなち：思いました。大学に入ったときとか、いろんな地方出身の友達ができるじゃないですか。それで、「東京ってどこがおすすめ？」とか「東京って何がある？」とか聞かれるんですけど、「何でもあるから何もない」みたいに思っていたんですけど。

橋本：おっしゃる通りです。

れなち：東京で20分くらいのネタを作れるってすごいと思って！

橋本：あれ、ほんまは7分尺で作っていたんですけど、（アドリブを）入れすぎるんですよ。

鰻：だから、めっちゃ長なるんすよ。

れなち：へぇ（笑）。あれはどうやって作っているんですか？ 2人で調べるんですか？

橋本：そうですね。僕らYouTubeで47都道府県漫才をアップしていて、福岡県とか東京都の漫才があるんですけど、それがあと1個で終わるんです。

鰻：そうです、あと兵庫県だけなんですよ。

れなち：えー！（単独ライブツアーでも）兵庫公演あるじゃないですか。

橋本：そうです。

れなち：じゃあ、そこで（兵庫漫才を）おろすというか。

橋本：はい。僕の地元なので、ファイナルに。

れなち：へぇ！ 楽しみ！

鰻：全部コンプリートしますからね。すごいことですよ、47個ご当地漫才がありますから。

れなち：本当にすごいと思います。千葉県民の愚痴じゃないけど、千葉県民だったら絶対に共感する話がめちゃめちゃあって、気持ち良くツッコミも入っていて、観ていてすごく楽しかったです（笑）。

橋本：ご当地の方が楽しんでいただけたらと思って。

れなち：なんか勝手に桃鉄（桃太郎電鉄）をやっているような気持ちになりながら観ていました（笑）。

橋本：ハハハ！ 確かに地名も覚えますから。

鰻：情報も入りますからね。「こんなご飯もあんねや」とか。

橋本：お勉強にも使えます。

れなち：地理の授業の最後とかに流したほうがいいと思う（笑）。

鰻：（各都道府県の）重点を全部言うてますからね。

橋本：文部科学省の皆さん、よろしくお願いします。

＜番組概要＞

番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。

放送日時：毎週月～木曜 13:00～14:55

パーソナリティ：山崎怜奈

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/

番組公式X：@darehanaTFM