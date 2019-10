元SMAPの木村拓哉が出演するTOKYO FMのラジオ番組『木村拓哉のWhat's UP SMAP!』(毎週金曜23:00~23:30)の最終回が27日に放送された。

冒頭で「1995年1月からずっとずっと続けてきたわけなんですが、今夜が最後です。ウソでしょって、今思った人いると思うんですが、ラストです」と今回が最終回だと説明。「だからといって、湿っぽいのは似合わないので、いつも通りな感じでクルージングしていきたいと思います」と伝えた。

そして、好きなアニメや、「芸人A」役で友情出演した明石家さんまプロデュースのNetflixオリジナルドラマ『Jimmy~アホみたいなホンマの話~』の裏話などについてトーク。『木村拓哉のWhat's UP SMAP!』放送開始当時の心境も語った。その後、「今までたくさんのメッセージありがとうございました。これからもよろしくお願いします」と挨拶し、最後の楽曲としてSMAPの「夜空ノムコウ」を流した。

エンディングでは「“What's”という船は今日で下りますが、さよならではありません。“FLOW”に乗って旅が始まります」と、8月5日に同局でスタートする新番組『木村拓哉 FLOW』(毎週日曜11:30~11:55)について言及。「日曜日のお昼11時半ということで、お昼なのでお話しする内容とか気を付けないとすっげー怒られる感じになると思う。どういう感じになるか、どんな企画になっていくのか、どんなゲストが来てくれるのか、正直不安もあるんですがワクワクの方が大きいですね」と語った。

続けて、「『What's UP SMAP!』は今日で終わります。おそらくずっと聞き続けている方もいると思います。本当にありがとうございます。感謝しています」とリスナーに感謝。「楽しいだけではなくて、時には厳しくしてもらって、しんどいなと思う時には励ましてくれたりしましたし、ラジオというツールを通じてリスナーと一緒に船に乗っている気持ちでいました」と思いを伝え、「『What's UP SMAP!』という船、ずっと俺を乗せてくれて、走り切ってくれてありがとう。おつかれさま。What's UP! 木村拓哉でした」と締めくくった。