4日に英マンチェスターのオールド・トラッフォード・クリケット・グラウンドで開催される爆破テロの被害者のための慈善コンサートに、アリアナ・グランデに加え、ジャスティン・ビーバー、ケイティ・ペリー、コールドプレイらも出演することになった。

5月22日にアリアナの「デンジャラス・ウーマン・ツアー」のマンチェスター・アリーナで行われたコンサート直後に発生した爆発の犠牲者、死者22人、負傷者50人のために開催される同コンサートには、そのほかにも、ファレル・ウィリアムス、テイク・ザット、ナイル・ホーラン、マイリー・サイラス、アッシャーが参加。運営側は「このコンサートのすべてのチケット売り上げは直接ウィ・ラブ・マンチェスター・エナジー基金に寄付されることになります」と説明している。

また、このコンサートの企画はアリアナが発案したようで、フェスティバル・リパブリックのマーヴィン・ベンはビルボード誌に「アリアナがこのイベントを発案しました。アリアナはかなりあの事件がかなりトラウマになっていますが、犠牲者を支援すること、そして、罪のない人々の命が奪われたことに対して立ち上がって抵抗を示すこと、そしてテロリストたちに私たちが影響されることはないと伝えることがとても大事なのです」と経緯を語った。

事件後アメリカに帰っていたアリアナは先日、ツイッターでマンチェスターに戻り、被害者とその家族のために義援金を集めると明かしていた。「私の心、祈り、追悼の意がマンチェスター爆発の被害者とその家族と共にあります」「私たちに今唯一できることは、私たちにこれがどう影響するか、そしてどうやって生き、ここからどうやって生きていくかということを選ぶことです」「ファンと一緒に過ごすため、そして被害者やその家族への義援金を募るために、そして慈善コンサートを行うために、本当に勇気のある街、マンチェスターに戻ってきます。マンチェスターに愛を送るのに参加してくれたミュージシャン仲間や友人たちに感謝します」

