『トップガン』第2弾の製作がスタートしたようだ。『マーベリック』と名付けられたシリーズ第2弾は2019年7月に公開が予定されているが、1986年の1作目と主役のマーベリックを演じたトム・クルーズが今回、撮影現場にいる自分の姿をツイッターに投稿し、本格的に製作が始まったことを明かした。

その写真にはパイロットの格好をしたトムが飛行機を見つめる姿に「必要性を感じる」と書かれており、「1日目」とシンプルにキャプションが付けられている。

この新作についてはあまり詳細が明かされていないものの、監督を務めるジョセフ・コシンスキーは以前、マーベリックことピート・ミッチェルの現在の軍隊での姿を描くものになると明かしていた。「今の海軍は1986年の頃とかなり違うからね。当時は15年か20年ほど戦争も経験していなかった」「でも2017年現在、海軍は20年ほど戦地にいる。違う世界になっているから、前作をただリメイクっていうわけにはいかないんだ。時代に合わせないと」

トニー・スコットが監督を務めた前作は、トムにとっていまだに代表作の1つとなっている。公開直後こそ評価が分かれていたものの、最終的には3億5000万ドル(約380憶円)を超える興行収入を上げる大ヒットとなっていた。

