俳優のトム・クルーズが、『トップガン』続編の製作を正式に認めた。ミラマー基地にある米軍戦闘機学校で学ぶトップレベルの戦闘機パイロットたちを描いた1986年作のオリジナル作品でマーヴェリックことピート・ミッチェル役を演じたトムは、オリジナル作品から30年の時を経て、その続編の製作が進んでおり、来年から撮影がスタートすることを明かした。

豪TV番組『サンライズ』に出演したトムは、『トップガン』続編製作の噂について質問された際、「それは本当だよ。おそらく来年から撮影がスタートするよ。僕はこの場で初めてこのことを話したことになるね。君が質問してきたから、僕はその作品は製作されるって話しているんだよ」とコメントした。

すでに2008年頃から『トップガン』続編についてはハリウッドの幹部らが製作に意欲を見せているという噂が飛び交っていた。2012年に自らの命を絶ったトニー・スコットがメガホンを取ったオリジナル作品にはケリー・マクギリス、ヴァル・キルマー、アンソニー・エドワード、トム・スケリットらが出演していた。

第1弾の中ではトム演じる若きパイロットのピートはケリー演じるチャーリー・ブラックウッドと恋に落ちる姿も描かれていた。現在のところオリジナル作品からどの出演者が再び登場するのかなど、詳しい情報はまだ分かっていない。

