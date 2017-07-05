大ヒット映画『トップガン』の続編『トップガン：マーベリック』が、2019年7月に公開されることがわかった。オリジナル版公開から33年ぶりとなる今作では、トム・クルーズが再びマーベリック役を演じることが決定しており、ジョセフ・コシンスキーが監督を務めることが発表された。

トム・クルーズ(C)BANG Media International

プロデューサーのジェリー・ブラッカイマーが、ツイッターで「やっと情報を解禁できて嬉しいよ。『トップガン』続編は2019年7月12日公開予定だ。ジョセフ・コシンスキーが監督を務めるよ」と発表した。

トムは以前、この新作が前作の雰囲気を持ち合わせた作品になると説明していた。「スピード狂のパイロットたちが帰ってくる。今回は大型でよりスピードの出る戦闘機を使用する予定なんだ。前作同様、レースが中心の内容になると思う。主人公のマーベリックにはもっと成長が見られると思うけどね」

前作『トップガン』は、2012年に亡くなったトニー・スコットが監督を務め、ケリー・マクギリス、ヴァル・キルマー、アンソニー・エドワーズ、トム・スケリットらが出演。トム演じる生意気で型破りなパイロットのマーベリックことピートが、ケリー演じる美人教官のシャーロット・ブラックウッドと恋に落ちる姿が描かれていた。

『オブリビオン』でトムとタッグを組んだコシンスキー監督は、トムの『トップガン』続編に対する熱意に触れたことで、監督として有力候補に挙がっていた。ストーリーに関しては、「マーベリックがトップガンの教官となり、今度は彼が生意気な女性訓練生を指導する立場になる」という話も出ていると以前に情報筋が明かしていた。

(C)BANG Media International