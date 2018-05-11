モデルのミランダ・カー(35)が、第2子となる男児を出産した。元夫オーランド・ブルームとの間にフリン君(7)を持つミランダに7日、スナップチャットのCEOで現夫エヴァン・シュピーゲル(27)との第1子が誕生した。

ミランダ・カー(C)BANG Media International

TMZによると、2人は当日23時50分頃に生まれたその子にハートと名付けたようだ。

夫妻が息子の誕生に興奮している中、一番喜んでいるのは弟か妹を欲しがっていると以前にミランダが明かしていたフリン君ではないかと思われる。

その際ミランダは「エヴァンと私はけっこう長い間付き合っているでしょ。だからフリンは『いつ弟か妹が生まれるの?』って聞いてきたから、私たちは『まずは結婚してからね』って答えたの」「結婚式の後、あの子が駆け寄ってきて『マミー、そこに赤ちゃんいるのかな?』と言ってきたから、『ハニー、ちょっと待っててね!』と言ったわ」とその様子を明かしていた。

一方で、ミランダは昨年12月、今回の妊娠がフリン君の時とは違い、トラブルに見舞われていることも明かしていた。「ホルモンによる頭痛に悩まされている。フリンの時には経験したことのないものよ」「医者から2度目の妊娠時はホルモン分泌も少し活発になるって言われたの」

ミランダとエヴァンは2年以上の交際を経て、昨年5月に挙式していたが、ミランダは結婚する前に「避妊はしない」とコメントしており、もう1人子供を作る計画があるか尋ねられ、「まだよ。結婚するまではね。私のパートナーはとても伝統を重んじるタイプなの。私たちはできないの。そうね、そのときを待っているっていう意味よ」と答えていた。

(C)BANG Media International