カイリー・ジェンナー(C)BANG Media International

モデルのカイリー・ジェンナー(19)は誰も自分にキスしたくないだろうと思い込んでいたことから、唇にフィラー注入をしたのだという。

16歳にして唇にフィラー注入をしているカイリーが、唇に常にコンプレックスを持っていたと認めた。「唇は私の人生でずっと自信のない部分なの」「(中学の時)キスしたある男性から『君の唇はとっても薄いけど、君はとてもキスがうまい。君がキスがうまいだなんて思ってもいなかったよ』って言われたの」「本当に失礼だったわ。そのときから、私は男の人たちが私の唇を見ているって感じたのよ。誰も私になんてキスしたくないんだって思ったわ」

さらに、カイリーは唇の施術をやりすぎたと後悔の色も見せており、「最初にした時は、『この部分をもう少し大きくしても良かったかも』って思ったの。だからまた受けにいって、『小さくなった』って感じて、もっと大きくしてもいいんじゃないかしらって思ったわ。でも、やりすぎたわね。とっても痛かった」とコンプレックス誌に続けた。

また、最初フィラー注入したと認めていなかったのは、悪いお手本になりたくなかったからだそうで、「17歳にさえなっていなかったのよ」「『口をいじったわ』って言い出したら世の母親たちはどう思うかしら? 子供たちやファンは、私のことをクレイジーだって思うでしょう。悪い影響を与えたくなかったのよ」「自分の気分をよくするためなら唇をいじるべきだって考えてほしくなかったの。でも、こんなにも明らかな状態だったから、私がウソをついていることのほうがもっとクレイジーだってみんな思ったみたいだけどね。私が正直で率直だったらよかったって思うわ」と語った。

(C)BANG Media International