歌手のビヨンセによるインスタグラムの投稿1回につき、100万ドル(約1億1,000万円)の価値があるという。ソーシャルメディアの分析を行うD'Marie Analyticsによれば、フォロワー数、リーチ数、エンゲージメント率などのデータを元にした結果、ビヨンセが最も影響力のあるセレブリティのようだ。

同社のフランク・スパダフォーラCEOは、ビヨンセは「限定的に」ソーシャルメディアを使用することによって、収益力が高くなっているとマネーイッシュに語った。「限定した投稿、キュレートされたコンテンツが、彼女のオーディエンスを白熱させるのです。最近では、控えめにすることでむしろ大きな効果を望めるのです」

ビヨンセのソーシャルメディア投稿に対する注目度の高さは、今年インスタグラムで膨らんだお腹の写真を公開して双子妊娠を発表した際に証明されている。投稿後約8時間以内に633万5571もの「いいね」数を記録し、それまでセレーナ・ゴメスが保持していた記録を抜いてインスタグラム史上最も「いいね」数を獲得した投稿となった。

セレーナは今回、ビヨンセの次にソーシャルメディアで影響力を持つセレブとなり、ツイッター、インスタグラム、フェイスブックなどでの投稿1回につき、77万5,000ドル(約8,600万円)分の効果があると推定されている。

