元ビートルズのポール･マッカートニーが、4月25日に東京・日本武道館で公演を行うことが9日、明らかになった。自身にとって2年ぶり3度目の武道館公演となる。

2年ぶり3度目の日本武道館公演が決定

ポールは昨年4月より世界ツアー「ワン・オン・ワン」を開催しており、その一環で「ワン・オン・ワン ジャパン・ツアー2017」を実施。4月27、29、30日に東京ドーム公演を行うことがすでに発表されているが、このたび日本武道館公演が決定した。

ポールは1966年に初めて、ザ・ビートルズとして日本武道館で公演。そして、約半世紀後の2015年4月28日、再び日本武道館のステージに立ち、全28曲中、19曲がザ・ビートルズの楽曲であったことも会場に詰めかけた約1万人のファンを熱狂させた。その最後に「レジェンダリー・ライヴ! マタ、アイマショウ、トーキョー!」とファンにメッセージを送っていたが、2年ぶり3度目の武道館公演が実現することとなった。

「ワン・オン・ワン ジャパン・ツアー2017」の特設サイトでは、ポールからのメッセージ動画を公開。「東京ドームで公演をすることは知っていると思うんだけど、ここでビッグニュースがあるんだ! 日本武道館でも公演を行うよ!」と発表し、「絶対にすばらしい夜になるからね。とても興奮しているよ!」「日本で“ロックン・ロール”するんだ! みんなで楽しもうね!!」と話している。