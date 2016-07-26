ポール・マッカートニー(C)BANG Media International

ポール・マッカートニーが、英国で最も成功したアルバム作品群を生んだ人物に輝いた。イギリスのアルバムチャートが開始されてちょうど60年を迎え、今月22日にその節目が祝われた際、ポールのその偉業が発表された。

ポールは「実際にどう感じるかわかる? 信じられない気分だよ。曲を書いて、その曲がどこまで成功するかなんてわからないからね。『プリーズ、プリーズ・ミー』が1位になったときを覚えているよ。僕らが初めて1位を獲得した最初のアルバムだったね。突然この賞を受賞して、素晴らしい気分だよ。僕にこの賞を与えてくれた人々に感謝します。大好きだよ。それに、アルバムを購入してくれたみんなもありがとう! 愛してるよ!」とコメントした。

オフィシャル・チャーツ・カンパニーのマーティン・タルボット氏は、ポールがたたえられたことについて、「オフィシャル・チャーツが、ポール・マッカートニーの素晴らしい偉業をこの特別な賞でたたえることができ心より光栄に思います。50年以上に渡ってポールはイギリスと世界の音楽シーンに君臨してきました。ですから、英国アルバムチャートの開始60周年記念で、彼の貢献をたたえることができるのは、完全にふさわしいことだと感じます」「ポール、おめでとうございます! まだまだ生み出されるナンバー1に輝くアルバムもここにたたえて!」

ビートルズで15枚、ウィングスで2枚、リンダ・マッカートニーとの共作として1枚、ソロで4枚と音楽人生を通して合計22枚のアルバムを出してきたポールは、イギリス史上最もチャートトップを飾った作品を生み出した人物となり、オフィシャル・チャート・レコード・ブレーカー(公式チャート記録更新)枠の特別賞を授与された。

2016年2月設置されたばかりのこの枠で受賞したのは、ポールが2人目となり、以前にはジャスティン・ビーバーがオフィシャル・シングルチャートで1位から3位を総なめにしたことで賞を獲得していた。

(C)BANG Media International