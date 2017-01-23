『巨大マグロ伝説 2009 洋上の激闘』(C)共同テレビ

俳優の松方弘樹さんが21日に死去したことを受け、スカパー!の各チャンネルでは追悼番組を編成する。

松方弘樹さんは1960年に映画『十七歳の逆襲・暴力をぶっ潰せ』でデビューし、主に時代劇やヤクザ映画に出演。テレビドラマでは大河ドラマ『勝海舟』や『大江戸捜査網』に主演してきた。

また、バラエティ番組や自身の趣味を生かした釣りの番組にも数多く出演しており、そのキャラクターで幅広い世代から人気となった。

スカパー!では、下記のとおり、代表的な作品や番組が放送される(放送日時は変更の場合あり)。

『強盗放火殺人囚【傑作任侠劇場ファイナル】』／1月25日1:40～3:25(BS日本映画専門チャンネル)

『TBS 新春大型時代劇スペシャル「徳川家康」』／1月27日18:00～22:10(TBSチャンネル2)



『長谷川伸シリーズ「殴られた石松」』／1月28日20:00～21:00(ホームドラマチャンネル)

『大江戸捜査網』#630「遊女流転!津軽おんな恋唄」／1月31日9:45～10:45(ホームドラマチャンネル)ほか

『広島仁義 人質奪回作戦』／1月31日20:00～22:00(東映チャンネル)

『【日替り長編アワースペシャル】忍者TV長編5作品 一挙放送! 忍者狩り』／2月20日13:00～14:45(時代劇専門チャンネルHD)

『巨大マグロ伝説 2009 洋上の激闘』／2月21日16:50～20:00(映画・チャンネル NECO)

『伝説のやくざ ボンノ「烈火の章」「第二章 落日の章」』2月28日まで(V☆パラダイス ※オンデマンド)