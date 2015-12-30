BSスカパー！で1月11日に放送される『AXN 海外ドラマ presents 生中継！ 第73回ゴールデン・グローブ賞 授賞式』のアンバサダーに、さまざまな"ものまねメイク"で人気のタレント・ざわちんが就任。現地から授賞式の模様をレポートする。

ざわちんは「このたびはAXNゴールデン・グローブ賞アンバサダーという大変光栄なお話をいただきまして、大変恐縮しています。今から心臓バクバクですが（笑）少しでも現地の興奮の模様をリアルにお伝えできれば幸いです。もちろん、新作海外スターものまねメイクで参加しますよ♪」とコメント。また現在、アンバサダー就任を記念し、映画『CONCUSSION（原題）』でドラマの部・男優賞にノミネートされているウィル・スミスのものまねメイクをオフィシャルブログで公開中。はたして彼女の応援が効いて受賞なるか、こちらも注目となっている。

『AXN 海外ドラマ presents 生中継！ 第73回ゴールデン・グローブ賞 授賞式』は1月11日(月・祝 8:55～)BSスカパー!(BS241／プレミアムサービス585)にて無料放送。AXN 海外ドラマにて同日21:00から同時通訳版、1月17日(日曜 18:00～)HD字幕版を放送。