お笑いタレントの渡辺直美が22日、都内で行われた「スカパー！UEFAチャンピオンズリーグ」決勝PRアンバサダー就任会見に出席した。

スカパー！は、5月28日にイタリア・ミラノで開催する『UEFAチャンピオンズリーグ15／16 決勝「レアル・マドリード×アトレチコ・マドリード」』の模様を生中継。同試合を盛り上げるべく、「スカパー！UEFAチャンピオンズリーグ」決勝PRアンバサダーに、渡辺直美が就任した。

渡辺は「オファーされた時は『え? なんで?』という感じでした。サッカーのお話もテレビでしたことがありませんでしたから。明石家さんまさんや矢部浩之さんあたりから怒られそうですよ」と不安そうだったが、「でもサッカーは好きです。私も中学生の時に日韓ワールドカップがあったので、男の子とサッカーをやっていた時期がありました。周りの芸人さんたちもサッカーが好きで、仕事終わりに平成ノブシコブシの吉村崇さんの家に集まってサッカーを見たりしています」と明かした。

また、決勝戦が行われる5月28日にアンバサダーとして現地に赴く予定となっており、公約として「選手と選手を撮ること、現地の盛り上がりを皆さんに伝えること、あとは美味しいピザを食べること! その3つですね」と宣言し、報道陣からの「ナンパは?」という質問に「ありえます!」と前向きだった。

その渡辺は、写真・動画共有アプリ・Instagramのフォロワーが400万人を突破。「気づいたらフォロワーが増えた感じです。何でか私にも分からないんですけど、女の子が直美ちゃんみたいになりたいって憧れの目で見ているのかと思いますよ!」と自慢げに語りながら「1回炎上すると癖になるので、ここ4～5年は言葉に気をつけてます。それとTwitterはリツイート機能があって炎上しやすいんですよね。だからTwitterでは他愛もない感じで載せて、インスタは自分の好きなことを載せています」と上手く使い分けているとを明かしていた。