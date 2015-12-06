スカパー！の特別番組『STOP！AIDSチャリティー 24時間テレビ エロは地球を救う！2015 生でパイパイもませて』の生放送が5日、都内で行われ、番組MCを務める松村邦洋、紗倉まな、ヤマザキモータースが放送前の取材に応じた。

同番組は、"STOP！AIDS"をテーマにしたチャリティーイベントの一環で制作。13回目となる今年は、セクシー女優のおっぱいをもんで募金をする「おっぱい募金」の会場リポート、「生でペロペロリレー」をはじめとする面白エッチ企画など4時間の生放送を行った。

番組MCの松村は、「『24時間テレビ』のパロディーだけど、実際はチャリティー。徳光さんもいませんが、思いっ切り面白くしたい」と意気込みを。「スカパー！アダルト放送大賞2015」で女優賞を受賞した紗倉は、初MCに緊張しつつ、「『エロは地球を救う！』って本当だと思う。この番組でエロの素晴らしさを伝えたい」と笑顔を見せると、松村は、「まなちゃんを見ると、"下町ロケット"が飛びそう」とニヤけていた。

また、番組には、「スカパー！アダルト放送大賞2016」にノミネートされたセクシー女優15人が出演。来年3月の開催を前に、紗倉は、「私もすごく緊張して不安と期待でいっぱいでした。今年は精一杯、応援したい」とエール。一方、「松岡ちなさんとか新人も良いけど、この年になると会話が合う熟女も良い」とノミネート女優たちに期待する松村は、「阪神ではなく、下半身で形にしていきたい。ベストメンバーが揃ったので、このメンバーだったらいつでも開幕に行けますね～」と掛布モノマネで沸かせていた。