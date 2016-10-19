ブラッド・ピット(C)BANG Media International

ブラッド・ピットの息子たちは、先週末に行われたオフスプリングのコンサートに連れてもらえなかったことにがっかりしているようだ。

現在アンジェリーナ・ジョリーとの離婚協議の真っただ中にいるブラッドは破局後、数回しか子供たちに会えていない状況にいるのだが、先週末に息子のマドックス(15)とパックス(12)をロサンゼルスのアーバイン・メドウズで行われたコンサートに連れて行く予定だったのだという。しかし、ブラッドの警備チームからアドバイスを受け、その計画を中止したことから、息子たちはショックを受けているようだ。

ある関係者はHollywoodLife.comに対し「上の息子たちが大好きなパンクバンドのオフスプリングとサブライムが出演するロサンゼルスのコンサートに週末、ブラッドが連れて行ってくれなかったことで2人はがっかりしています」「パックスとマドックスは週末、ブラッドと一緒にロス・フェリズの家にいて、父親と一緒にロックバンドのショーを観にいくことにとてもワクワクしていました」「ブラッドがアンジェリーナと破局する数カ月前から息子たちを連れて行く約束をしていましたからね」「もちろんブラッドも2人を連れて行くつもりでしたよ。でも直前になって警備チームからアドバイスを受け、家に滞在するほうがいいと考えたようです」とコメントしている。

現在アンジェリーナが一時的に子供たちの親権を獲得している状況の中、前述の関係者は子供たちが両親の状況を理解するためにとてもつらい日々を送っているとし、「息子たちはまだ若いので両親の間に起きていることをすべて理解するためにつらい日々を送っているようです」「なぜ彼らがふつうの生活を送ることができないのかを彼らは知りたがっています」と続けた。

