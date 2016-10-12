アンジェリーナ・ジョリー(C)BANG Media International

アンジェリーナ・ジョリーが有名ブロガーのペレス・ヒルトンを訴えると脅しているという。

アンジェリーナの弁護を務めるバート・フィールズとプライヤ・サポリはヒルトンに対し、アンジェリーナとブラッド・ピットの離婚騒動に関する報道の観点の変更を求め、変更しない場合は法的手段を取ると警告したという。

そのメールに対する自身のメールのスクリーンショットをインスタグラムに投稿したヒルトンは「他のニュースと言えば、アンジェリーナ・ジョリーのグリーンバーグ・グラスカーの弁護団が、ブラッド・ピットとの破局についての僕の報道に関して訴えると脅してきたところだよ! 僕はずっとアンジェリーナの公で力強い支援者であり擁護者だっていうのにね! これはアンジェリーナの弁護士、バート・フィールズとプライヤ・サポリに対する僕の返信メールだよ。僕は大統領候補じゃなくて良かった!」とコメントを付けた。

歯に衣着せぬ物言いで知られるヒルトンは、アンジェリーナ側の要求に対して真っ向勝負する構えのようで、この返信の中では自身の記事を何も変えるつもりがなく、アンジェリーナ本人からの謝罪を求めるとつづっている。「このメッセージをアンジェリーナ・ジョリー本人に渡してください。彼女は僕がずっと大ファンで彼女の支援者であることを知っていますから! 僕は激怒しています! アンジェリーナが僕を敵にしたくないのであれば、すみやかな謝罪を要求します。何も変更するつもりはありません。もし訴えたいのなら、僕の弁護士はブライアン・フリードマンですし、Ccに入っています。僕は何も違法行為を働いていません。僕の報道を100パーセント支持します。クソくらえ」

