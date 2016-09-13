レディー･ガガ、新曲は婚約者との破局がテーマ!?(C)BANG Media International

歌手のレディー・ガガが、新曲「パーフェクト・イリュージョン」はテイラー・キニーとの破局を歌ったものであることを示唆するコメントをした。

ガガは新曲について「恋愛を歌った曲よ。みんなと私の色んなタイプの恋愛をね」と明かし、「女性からの視点だけというわけではなく、両方の面から描いたものだと思うの。これは男女間の違いを歌ったものではあるけど、男性が聞いた時に親近感を抱いてほしかったから、男性の視点で見ることは私にとって重要だったの」と説明。「この曲は私たちの周りにある偽物の多くがいかに本物に見えてしまうのかってことを多くの人たちが疑問に思っているように私が感じていることがテーマの根本にあるの。あまりにも本物に見えるから、何が真の姿で何が本物でないか識別することさえほぼ不可能なのよね」と続けた。

そんなガガは、新しい人との出会いの難しさも語っている。「新しい人との出会いはラクじゃないわ。まったく見知らぬ人との会話とかもね。本当よ。子供の教育上には良くないことだけど、私は知らない人との会話も好きなの。興味深いのよね。まだ友達は作っているわよ。昔ほどではないってだけでしょうね」

また、この新曲にはソーシャルメディアの見せかけの姿の意味も含まれているそうで、ザ・サン紙とのインタビューでガガは、「ソーシャルメディアやインスタグラムをスクロールして見ていると、フィルターをすでにかけられた情報であふれてしまうの。私はそれがある意味、交際や友人関係みたいな個人との関係にまで影響していると思うのよね。つまり人間関係を築こうとしていても、ソーシャルメディアを通じると完璧な錯覚、つまりパーフェクト・イリュージョンに恋してしまっていると思うの」と説明した。

