テイラー・キニーとレディー・ガガ

レディー・ガガ(30)とテイラー・キニー(35)が結婚を保留にしたようだ。2015年2月に婚約した2人が、互いの多忙な仕事が原因によりその関係から距離を置くことにしたという。

5年間に及んで交際中の2人は一時は破局説が流れたものの、ガガはインスタグラムに2人が一緒に写った写真を投稿し、「テイラーと私はお互いがソウルメイトだと常に信じているの。普通のカップルと同じように浮き沈みがあるから、今は距離を置いているのよ」と休みを取っているだけだと説明。

「私たちはお互いに意欲的なアーティストだけど、遠距離と複雑なスケジュールに負けず、これまで共有してきたシンプルな愛を続けていくことができることを願っているわ。私たちのことを応援していてね。私たちもごく普通の人間だし、とても愛し合っているわ」と続けた。

現在人気ドラマ『シカゴ・ファイア』に出演中のテイラーがシカゴから離れることができない一方で、ガガは世界各地をまたにかけて仕事をしているため、遠距離恋愛になってしまっていることが以前にも明かされていた。

2人は最近一緒にいる姿を写真に撮られておらず、ガガも1カ月以上ソーシャルメディアにテイラーの写真を投稿していなかったほか、先週にはマリブで外出中のガガが婚約指輪をつけていなかったことで2人の関係に暗雲が漂っているのではないかと言われていた。

