元ザ・ビートルズとして知られるリンゴ・スターが、バンド形態で10月24日から11月2日まで来日公演を行うことが27日、発表された。

今回は、リンゴ・スター&ヒズ・オール・スター・バンドとして来日。リンゴのほかのメンバーは、TOTOのスティーヴ・ルカサー(ギター、ボーカル)、Mr.ミスターのリチャード・ペイジ(ベース、ボーカル)、元サンタナで元ジャーニーのグレッグ・ローリー(キーボード、ボーカル)、ユートピアなどのトッド・ラングレン(ギター、ボーカル)、元ブラッド・ロックなどのウォーレン・ハム(サックス、パーカッション、ボーカル)、元デイヴ・リー・ロス・バンドのグレッグ・ビソネットといった面々が、参加を予定している。

リンゴは、2015年4月に18枚目となるソロアルバム『ポストカーズ・フロム・パラダイス』をリリース。バンドとしては、今年7月上旬まで北米ツアーを行っている。その後、10月24日の大阪・オリックス劇場を皮切りに、11月2日の東京・Bunkamuraオーチャードホールまで計7公演を敢行。全て開演は19時で、チケットはS席が15,000円、A席が14,000円(いずれも税込)となっている。東京公演のものは、7月16日から、大阪および福岡公演のものは同月23日から、広島公演のものは同月30日から発売。愛知・名古屋公演のもののみ、販売日は未定となっている。

ビートルズの来日から50年の節目となる2016年。今月29日からはオリジナル・アルバム全24タイトルが"新装帯"で期間限定リリースとなるほか、9月22日にはロン・ハワード監督がメガホンを取る映画『ザ・ビートルズ～EIGHT DAYS A WEEK』が全国公開される。

リンゴ・スター&ヒズ・オール・スター・バンド2016年来日公演