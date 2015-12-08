元ビートルズのリンゴ・スター

(C)BANG Media International

リンゴ・スターの私物であるザ・ビートルズの『ホワイト・アルバム』として知られる『ザ・ビートルズ』が、オークションで79万ドル(約9,740万円)という記録的な値で落札された。

「No.0000001」の刻印がついたそのアルバムは、4万ドル(約493万円)から6万ドル(約740万円)で落札されると予想されていたが、その価格を大幅に上回った。

そんな記録的な作品を生み出したリンゴは以前、ビートルズのメンバーは曲作りをしている時、自分たちのアルバムにどんな価値があるかなど考えたこともなかったとコメント。「当時はこのレコードをかけていたんだよ」「その時は『50年間とっておいて、新品同様の状態になっていないとな』なんて思いもしなかったよ。だからこれを手に入れた人は僕の指紋がたっぷりついているよ」と語っていた。

このアルバムは番号が打たれているため、リンゴの所有するアルバムは史上最高傑作の1つとされるアルバムの初版であることが明らかにわかることになる。1968年にリリースされた『ザ・ビートルズ』は、ビートルズ解散前のわずか2年前に、全英、全米ともにチャートトップ1を飾っている。

(C)BANG Media International