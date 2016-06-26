ゼイン・マリク(C)BANG Media International

ゼイン・マリクとジジ・ハディッドが一緒に乗馬レッスンを受けているという。

ジジは乗馬の素質があるというゼインだが、自身は初回レッスンの際にはビクビクしていたと明かしており、「僕の彼女は乗馬がすごく上手なんだ。子供のころから馬に乗っているんだよ。それで僕にも一緒にやってもらいたかったらしいんだけど、僕はあんまりうまくないんだ。でも学んでいるところだよ。それに楽しいしね」「最初のレッスンの時はほとんど動かないような年老いた馬に乗ったから、そんなに怖くなかったよ。彼女は他の馬に乗ってて、あっちはもっと動き回るような馬だったね。彼女はハードルを跳び越えたりしていて、僕はただ座って見てて『これは怖いな』って思ってたよ」とその様子を語った。

そしてゼインは、自身の理想の女性が知的で何か自分に教えてくれるタイプの女性だと語り、「いつも言ってきたし、今でも変わらないんだけど、知性に魅力を感じるんだ。他の誰かから何かを学んだり、何かを教えてもらったりすることが僕にとっては魅力的なことなんだよ」「もちろん見た目だって魅力的に感じるけど、歳を取るにつれてより性格に魅力を感じるようになってきているね。だってその人と気が合わなきゃ長く付き合うことなんてできないだろ。見た目なんて関係ないんだ」と続けた。

そんなゼインは、もう夜遊びにはさほど興味がなくなっているそうで、ジジと家でテレビを見ていることの方がお気に入りだそうだ。ゼインはペーパー誌の新刊で「もう出掛けて騒ぐっていうのはそんなに楽しめないんだ。自分の時間を持って、自宅にいるほうがいいし、そこで一緒にいてくれる相手が必要かもしれないけどね。その安定感が好きなんだ。気分が良くなるよ。こうあるべきだって感じるんだ。今夜会ってもネットフリックスを見てまったりするかな。僕らはよくそういうことをするんだ」と話した。

