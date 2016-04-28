4月16日にスタートした『ポケモン』史上最大規模となる「ポケモン総選挙720」の中間発表が行われた。

7月16日公開となる劇場アニメ『ポケモン・ザ・ムービーXY&Z「ボルケニオンと機巧（からくり）のマギアナ」』を記念して企画された今回の選挙。総勢720匹のポケモンが対象となり、かつてない規模となることから大きな話題を集めていた。4月28日付の中間結果では、1位ゲッコウガ、2位アルセウス、3位ミュウ、4位ピカチュウ、5位ニンフィア、6位リザードン、7位ゲノセクト、8位レックウザ、9位メロエッタ、10位ジガルデという順位に。『ポケットモンスター X・Y』で最初のパートナー候補となるケロマツの最終進化形であるゲッコウガが首位に立ち、シリーズのアイコン的存在であるピカチュウは4位に甘んじた。選挙の最終的な結果は6月7日に発表される。

なお今回の選挙では、映画のゲスト声優陣も投票を行った。ゲスト声優陣の投票結果とコメントは以下。

市川染五郎→ピカチュウ

歌舞伎と同じように今や世界中に認知度があるピカチュウに投票します!

中川翔子→ニンフィア

ゲームに先駆けて映画で声を演じさせていただいたというのもありますが、世代も海も越えて星の数ほどの人々と繋がれるという『ポケモン』の素敵なところを表したような"むすびつきポケモン"なので１票入れさせていただきます!(サトシは「君に決めた!」って言うけど、決められないよ……(泣))

松岡茉優→ムウマ

ずっと大好きなポケモンです。かならず手持ちで一緒に旅をしていました。

山寺宏一→ミュウ

長年の功労を讃えてピカチュウに一票入れたいところでしたが……。やはり『ミュウツーの逆襲』を見てましたと、いろんな方からお声をかけていただく機会が多く、いつも有難いと思っているのでミュウを選びました。

「ポケモン総選挙720」の投票は5月8日まで。投票方法についての詳細は公式サイトで公開されている。

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