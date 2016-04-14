「ポケモン映画」公式サイトで告知されていた「ポケモン総選挙」において、4月16日より投票が開始されることが明らかになった。

「ポケモン総選挙720」と銘打たれた今回の選挙は、7月16日に劇場アニメ最新作『「ポケモン・ザ・ムービーXY」ボルケニオンと機巧(からくり)のマギアナ」』が公開されることを記念して企画されたもの。映画でカギを握るポケモン・ボルケニオンを除く、「カント―地方」から「カロス地方」で発見された720匹のポケモンの中から、ゲームで一番プレゼントして欲しいポケモンが投票で選ばれる。そして選挙で1位に輝いたポケモンは、上映館にてゲーム(ニンテンドー3DS専用ソフト『ポケットモンスター X・Y・オメガルビー・アルファサファイア』)にプレゼントされることが決定した。

ポケモン投票は過去に何度か行われているが、いずれも抜粋されたポケモンから選ぶものだった。今回のように全国図鑑番号001～720の総勢720匹のポケモンが対象となる総選挙はポケモン史上初になるという。投票は5月8日まで行われ、中間発表は4月28日、最終結果は6月7日に発表される。投票方法など詳細は公式サイトにて。

なお、映画にゲスト声優として出演することが決定している、市川染五郎・中川翔子・松岡茉優・山寺宏一も投票を予定しており、各自がどのポケモンに投票するのか注目が集まる。

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