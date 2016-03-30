歌手のアデル(C)BANG Media International

歌手のアデルが、5年間の活動休止を考えていると伝えられている。3年間の活動休止からカムバックを果たしたばかりのアデルだが、3歳になる息子アンジェロ君と一緒にいたいという理由から、今年ワールドツアーを終えたと同時に活動を控えたいと考えているようなのだ。

関係者の1人はザ・サン紙に「アデルは、次のアルバムを出すまで5年間はスポットライトのあたる場所から退くつもりだと親しい友人たちに話しています。母親としてまだ新米ですし、アンジェロ君が育つ姿を見逃したくないのです。ファンにとって、そんなニュースは聞くのがつらいでしょうけどね」と話す。

その一方で、アデル本人は先日のベルファルト公演で、「ツアーの最終あたりに新しい曲を発表するかも」と観客に向けて話し、新作が年内にもリリースされる可能性があることをほのめかしていた。

さらに、ザ・サン紙のインタビューの中でアデルは、「前のアルバムと最新作をリリースするまでの間に出産したの。私が経験した中で最も最高の経験だわ。目標を達成した感じよ。今は私がやっていることを息子に理解してもらって、すごいって思ってもらいたいの」と、これからは自身の息子アンジェロ君(3)を意識して活動したいと語っていた。

(C)BANG Media International