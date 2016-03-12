マライア・キャリー(左) (C)BANG Media International

歌手マライア・キャリーのリアリティ番組が製作されるようだ。

番組名は『マライアズ・スクワッド』となり、マライアのラスベガスの長期公演『マライア#1・トゥ・インフィニティ』の舞台裏や、ヨーロッパツアーの模様を追う内容になるという。

関係者の1人は「マライアのマネージャーはリアリティテレビ番組のプロデューサーですから、この契約を持ってきたのです」「この番組はマライアと回りのスタッフたちをメインにしています。クレイジーですよ。マライアはカメラの前でとても面白いんですよ」とコメントする。

また、現在大富豪のジェームス・パッカー氏と婚約しているマライアは、仕事現場だけでなく、プライベートの様子も番組の中で見せるという。別の関係者はUsウィークリー誌に「マライアはプライベートで家族と過ごすところ見せること楽しみにしています」「彼女の新たな面を見せることになるのは確かですね」と話す。

さらに、マライアは先月開かれたエルトン・ジョン主催のアカデミー賞鑑賞パーティーにカメラクルーを連れて出席していたことから、番組の撮影はすでに始まったともみられている。その模様を目撃した1人は「マライアが自分のカメラクルーを連れていたようでしたよ」「マライアはカメラクルーと必要な分を撮ったかどうか常にチェックしていました。個人的にスタッフを連れてきていたのは彼女だけでしたよ」と語っていた。

