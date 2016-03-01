シェリル・フェルナンデズ・ヴェルシーニとリアム・ペイン(C)Instagram (C)BANG Media International

ワン・ダイレクションのリアム・ペインが、シェリル・フェルナンデズ・ヴェルシーニと交際していることを、インスタグラムに2人の写真を投稿することで公に認めたとみられている。ベッドかソファーに一緒に横たわっている2人の自撮り写真をリアムは自身のインスタグラムのプロフィール写真に投稿したのだ。

先日、リアムとシェリルがモルディブに休暇に出掛け、バレンタインデーを一緒に過ごしていたと報じられた。報道が出た時は、2人はまだ交際関係を秘密にしておきたかったようで、モルディブにも2人で一緒に向かうことはなく、シェリルは友人の結婚式に参列するためバルバドス経由で現地に向かい、リアムはロンドンから現地入りするという形で別々のルートでモルディブ入りしていたという。ある関係者は日曜版ザ・サン紙に「親しい友人たちでさえ、2人が一緒に休暇に出掛けていたことを知らなかったようですよ」と話していた。

今年初めからデートを始めた2人はここ数週間で急接近したようで、ある関係者は日曜版ミラー紙に「シェリルとリアムが一緒にいることでとてもリラックスできるようですよ。同じ業界で働いていることもあり、お互いが抱えているプレッシャーのことなんかをとてもよく理解できるみたいです」とコメント。「お互いのことを長い間知っていましたし、ずっと仲は良かったみたいですが、昨年12月頃から交際に発展し始めたようですね」と語っている。

