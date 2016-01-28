マライア・キャリー(左)と婚約者のジェームス・パッカー(C)BANG Media International

歌手のマライア・キャリーが、史上最高級の結婚式を企画しているという。

これまでにレコード会社社長のトミー・モトラとタレントのニック・キャノンとの結婚歴があるマライアだが、先日に婚約した実業家ジェームス・パッカーと大規模な結婚式をしようとしているそうだ。ある関係者は「ジェームスもマライア並みに見せびらかすのが好きなタイプですからね。どこに行っても特別待遇を求めるんです」「ですからマライアにも最も壮大で豪華な結婚式にすると約束して、友人たちにはお金に糸目を付けないと話しています」「マライアは夏の結婚式を希望しているので、イベントプランナーやデザイナーたちとミーティングをしているところです」「マライアもみんなに最高で最も高額な結婚式になると話していますよ」とクローサー誌に語っている。

これまでに2度の離婚を経験しているマライアだが、今回の結婚は生涯続くものだと感じているそうで、前述の関係者は「マライアはすっかり恋に落ちていますし、ジェームスもマライアの歩む道を崇拝しています。マライアは前回の離婚から自分が立ち直れたのは彼のおかげだと言っていますね」「それに自分に付き合える唯一の男性だと冗談を言っているくらいです。この結婚が永遠に続くと確信しているんです」と続けた。

