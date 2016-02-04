歌手のレディー・ガガ(C)BANG Media International

歌手のレディー・ガガが、第58回グラミー賞で故デヴィッド・ボウイさんに向けた追悼パフォーマンスを行うことになった。

今月15日に開催予定の同授賞式で、デヴィッドさんの1983年作アルバム『レッツ・ダンス』をプロデュースし、晩年のデヴィッドさんとも親交を続けていたナイル・ロジャースをミュージック・ディレクターに据えて、ガガが追悼パフォーマンスを行う予定で、デヴィッドさんには功労賞が贈られるという。

同賞のエグゼクティブ・プロデューサーを務めるケン・エールリッヒ氏は「レディー・ガガを今年のショーでブッキングしていました。ですが、デヴィッドさんが死去した際、すぐに方向性を変えなければならないことはわかっていました。すぐさまガガがデヴィッドを追悼する人物であると判断し、同意を得ました。彼女はその役に完璧です」とコメント。さらに、エールリッヒ氏のもとにはアーティスト数人からこの追悼パフォーマンスに参加したいとリクエストがあり、それにふさわしいと判断できる人物もいたものの、ほとんどがふさわしくなかったことから、ガガを選んだ自身の判断を貫くことを決めたようだ。ガガは授賞式の閉幕前の7分間にデヴィッドさんの曲を最低でも3、4曲はカバーする予定だ。

そんなガガは、デヴィッドさんが死去した際、「デヴィッド・ボウイに夢中になったときは、ニューヨークの(元移民街)ローワー・イースト・サイドに住んでいて、彼のグラマーさが人々にメッセージを伝えるものであるようにいつも感じていて、それが人々の魂を癒やしていたの」と、デヴィッドさんの音楽とファッション、才能などすべての部分においてアーティストとして影響を受けたと話していた。

