C-3PO役のアンソニー・ダニエルズ(C)BANG Media International

『スター・ウォーズ』シリーズでC-3POを演じているアンソニー・ダニエルズが、12月18日に公開を迎えた最新作『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』に向けて、新しいC-3POのスーツを依頼したそうだ。

アンソニーは、今回の続投にあたり、あの金のスーツに変更を求めたのだそうで、「いろんな場所が着ずらいんだよ。着心地が悪いと不快になるだろ。J・J(エイブラムス監督)からまたあの衣装を着てくれと頼まれた時は『いいけど新しいの作ってくれる?』って言ったんだ。40年もたっているから変更するべきだと思うよ。臭くなってきていたしね、それで3Dプリントしてもらったんだ」と明かした。

エイブラムス監督はアンソニーに声の出演だけでも良いと言ったそうだが、そんなことをするつもりは全くなかったそうで、『アラン・カー：チャティ・マン』の出演時に「プロデューサーから電話をもらって『J・J・エイブラムスが電話してもいいか?』って言われたんだ。それでイエスって言ったよ。それで電話をもらって新作に出演する気があるかと聞かれたからイエスと答えたよ。そして声だけの出演が良いかと聞かれてノーと答えたら『そうだよね』って言ってたよ。あのスーツの中身はずっと僕じゃないとね」と話した。

この新作では、オリジナル作品に出演していたハリソン・フォード、キャリー・フィッシャー、マーク・ハミルらの面々が返り咲いているが、アンソニーにとってそれがとても思い出深い経験になったようだ。「一番最初に大きな輪になってみんなで座って本読みをしたんだけど、ハリソンもキャリーもマークもみんないて夢のようだったね。長い年月を経てまさに故郷に帰ってきた気分だったよ」と語った。

(C)BANG Media International