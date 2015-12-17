ジェニファー・ローレンスを痛烈批判したリンジー・ローハン(C)BANG Media International

リンジー・ローハンとその家族が、ジェニファー・ローレンスを痛烈批判している。

ジェニファーがとあるインタビューの中でリンジーの悪評をネタにジョークを飛ばしたことに対し、リンジー本人は「ジェニファーは周りの人たちを敬うということを学ぶべきだ」と非難し、リンジーの妹アリアナは「彼女は1人のファンを失った」と発言。アリアナは自身のツイッターで「こんなにネガティブな感情を感じたことは人生で一度もないわ。でも家族のためよ。ジェニファー・ローレンスにはがっかりさせられたわ。あなたはファンを1人失ったわ」とツイートし、リンジーも「妹よ、ありがとう...ここで名前が挙がっているあなたは詩人マヤ・アンジェロウのように周りの人たちを敬うことを学ぶべきだわ」とツイートしている。

リンジーの母ディナ・ローハンもジェニファーの発言にがっかりしたと語っており、『エンターテイメント・トゥナイト』のインタビューに対し、「私たちはジェニファー・ローレンスが大好きでいつもファンだったわ」「撮影現場に現れない人物の悪い例としてジェニファーがリンジーの名前を挙げたことはとても残念だったわ。仲間の肩をもたないなんて、がっかりさせられたわね。人を邪険に扱うべきじゃないわ。本当にあれにはただ驚かされたわね。私たち家族は強い絆で結ばれているわ」とコメントした。

ジェニファーは、先日出演した『ザ・レイト・ショー・ウィズ・スティーヴン・コルベア』の中で自身の仕事に対する概念を語っており、その中で「私はショーに出ているポニーのように働くことをやめないの。自分で選ぶ権利はないのよ。だから『もしわれわれが彼女の気分を悪くさせたり気絶させたりしない限り、彼女は仕事を止めることはないだろうね』と体が言うまで私は働き続けるのよ」「リンジー・ローハンレベルに疲労困憊(こんぱい)になるまでね。あ、でもお酒と薬物なしでよ。私はいつもベッドに早く行って眠るようにしているんだけど、それでも疲れているの」と発言していた。

