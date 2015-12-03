エイミー・シューマーがピレリのカレンダーでセクシーな姿を披露(C)BANG Media International

コメディ女優のエイミー・シューマー(34)が、イタリアのタイヤメーカー・ピレリのカレンダーに向けてセクシーな姿を披露した。

『トレインレック』などで知られるエイミーが、写真家アニー・リーボヴィッツによる無修正の撮影で、完璧とは言えないボディを大胆に披露。レースのパンツにハイヒール姿でイスに座り、腕で胸元を隠しながらコーヒーカップをすすり、遠くを見つめるポーズを見せている。エイミーは「こんなに美しい、それか自分らしいと感じたことはこれまでなかったわ」と大満足のようだ。

世界中にいる女性たちを勇気づけたいというエイミーは1日、Instagramにその写真を投稿。「美しい、醜い、力強い、細い、太い、かわいい、ブサイク、セクシー、気持ち悪い、非の打ちどころのない女性」と肯定的な形容詞と否定的なものの両方を並べたキャプションを付けて紹介した。

ナオミ・キャンベル、ペネロペ・クルス、ケイト・モス、シンディ・クロフォード、シエナ・ミラーらが登場したピレリの過去のカレンダーは、セクシーさや性的アピールをテーマにしたものが中心だったが、2000年にカメラマンに就任したアニーは、来年度のカレンダーで違った方向性を描き出したかったようだ。アニーは「ピレリから連絡を受けた時、過去から抜け出したいと言っていたの。際立った女性を写すというアイデアを提案されたわ。それに同意してからはゴールを決めるのはごく簡単だったの。私は見せかけのないありのままの女性の姿を見せたかったの」と語る。

そんなひと味違った今回のピレリのカレンダーには、エイミーのほかにテニス選手のセリーナ・ウィリアムズ(34)も登場しており、壁に向かって引き締まった背中と太ももを強調するようなポーズを披露。そのほか、スーパーモデルで慈善活動家のナタリア・ヴォディアノヴァ、慈善家のアグネス・ガンド、作家のフラン・レボウィッツ、実業家のメロディー・ホーブソン、映画監督のエイヴァ・デュヴァーネイ、ブロガーのタヴィ・ゲヴィンソン、イラン人アーティストのシリン・ネシャット、オノ・ヨーコらが登場している。

1964年に初めて発表されたこのカレンダーは数量限定となっており、少数のピレリの顧客やVIPらの手元に渡ることになる。

