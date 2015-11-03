ハロウィーンを満喫したマライア・キャリー(C)BANG Media International

米シンガーのマライア・キャリーが、ハロウィーンを恋人のジェームズ・パッカーと元夫ニック・キャノンと共に過ごしたようだ。

マライアは31日のハロウィーンを4歳の双子の子供たちに楽しんでもらおうと、Airbnb(空き部屋シェアサイト)を通じてビバリーヒルズにある1,500万ドル(約18億円)相当の豪邸を借りてパーティーを開き、恋人のジェームズだけでなく子供たちの父親であるニックも招待したのだという。ある関係者はE!ニュースに「マライアとニックはうまく行っていますし、お互いにとても仲良くしています」と語る。

マライアがレザーのドレスにおそろいの手袋、ジェームズがオペラ座の怪人風に仮装していたそのパーティーでは、トレーシー・エドモンズやジェフ・ビーチャーら大人と子供の招待客たちに対しておいしい食事が振る舞われたそうだ。

パーティー開始前には、バットマンとバットガールの格好をしたモロッカン君とモンローちゃんとゾンビの仮装をしたニックが一緒に写った写真をソーシャルメディアに投稿しており、「モロッカンとモンローは今年のハロウィーンは激しく行くぜ! バットガールとバットマンだ。バットマンはキャンディーいっぱいのバッグを持って逃げた!!」とキャプションを付けていた。

以前にも、ニックがマライアの新しいロマンスを応援していると報じられており、関係者の1人は「ニックは私生活においてとてもうまく行っていますし、とにかくマライアには幸せになってほしいんです」、「ニックは子供たちが安心できる状況にいる限りは、マライアが決めたことを応援していくつもりです」、「マライアがニックの生活からいなくなることはありませんし、それはこれからも変わりません。マライアが仕事と恋愛において良好な人生を送っていることが幸せなんです」と話していた。

