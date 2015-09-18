BSスカパー！で毎週火・木曜日午後11時から生放送中の情報番組『チャンネル生回転 TV ALL ザップ!』と、食専門CSチャンネル・FOODIES TVの人気番組『夢眠ねむ&Maa 夢眠姉妹のわくわく キュイジンヌ』がコラボしたキッチンカー企画が実施されることが17日、明らかになった。

同企画には『チャンネル生回転 TV ALL ザップ！』から準レギュラーで大食い女王の三宅智子と非公認女子アナの佐藤聖羅、『夢眠ねむ&Maa 夢眠姉妹のわくわく キュイジンヌ』からでんぱ組.incの夢眠ねむと彼女の姉であり料理人のMaaがそれぞれ参加。試行錯誤を重ね協力しながらオリジナルメニュー「デミ茶ーシュー丼」を共同開発する。その模様は9月22日(火・祝)放送の『チャンネル生回転 TV ALL ザップ! 4時間スペシャル』で紹介。さらに10月10日(土)と11日(日)には、東京・勝どき駅前広場で開催されるファーマーズマーケット「太陽のマルシェ」にてキッチンカーを出店・販売。その様子も10月13日(火)『チャンネル生回転 TV ALL ザップ!』で放送する。

夢眠ねむは「夢眠姉妹が大好きな隠し味、赤味噌を入れたコクのあるデミグラスがポイントの丼です! チャーシューに絡ませてもりもりたべてね」とアピール。佐藤聖羅は「絶対売れます! 行列できると思います。私は水着にエプロンして売ろうかな(笑)」と、新メニューの販売に体を張る意欲を燃やしている。