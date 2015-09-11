BSスカパー！ではチャンネル開局1周年を記念し、10月23日から田中圭主演の連続ドラマ『恋の時価総額』をスタートする。製作・総指揮は1987年の大ヒット映画『私をスキーに連れてって』を手がけたホイチョイ・プロダクションズの馬場康夫。

ドラマは30代前後の男女４人が繰り広げる、複雑でコミカルな恋愛模様を描いたシチュエーション・コメディ。そして今回、馬場氏がドラマのアイテムとしてチョイスしたのは「株」。経済と恋愛、まさに"カブ"と"ラブ"をめぐる、ホイチョイプロダクションお得意の小気味よい展開と演出に期待がかかる。

主人公のテレビプロデューサー、栗原涼介を演じるのは田中圭。「どちらかといえば栗原涼介という人物は一緒に仕事をしたくない嫌いなタイプですが、それぞれに駄目な キャラクターが集まってどのようなドラマをつくり出せるか挑戦しがいがあります。シチュエーションコメディでは他のドラマで求められるお芝居の技術や感情の持って行き方とは違うリアルな感覚が大事になると思います。気楽にも観られて、ハマって観ても楽しめるものをこの 4人で作ります」と意気込んでいる。

涼介のことを好きになる自動車メーカー広報、ノリコ役は木南晴夏。「キャストの皆さんとは以前にご一緒したことがあるので、最初から和気あいあいとできそうです。圭くんがテレビプロデューサーで波岡さんがデイトレーダーという設定の胡散臭さがすごく面白いなと思いました（笑）。 軽い気持ちで『バカだなぁ』と思って観てもらえればと思います」と、こちらも共演を楽しみにしている様子だ。

ほかに涼介の友人で３億円稼ぎ出したデイトレーダー、ユキトに波岡一喜、ノリコの後輩でタレント志望の巨乳美女、愛莉に中村静香が出演。連続ドラマ『恋の時価総額』はBSスカパー！にて10月23日(毎週金曜 21:00～)スタート(第1話は無料放送)。