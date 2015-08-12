8月8日から16日まで間、神奈川県・横浜みなとみらいエリア一帯を1,000匹以上のピカチュウがジャックするイベント「踊る? ピカチュウ大量発生チュウ!」が開催されている。

昨年のイベントの様子

昨年も好評を博していたこのイベントは、期間中に『ポケットモンスター』の人気キャラクター・ピカチュウが1,000匹以上登場し、行進やさまざまなダンスを披露。さらに、JR桜木町駅の駅名表示板がピカチュウをモチーフにしたものに変更されるなど、エリアのいたるところにピカチュウの装飾物が設置され、街全体がピカチュウのテーマパークになったかのような雰囲気が楽しめる。

みなとみらいの各施設では、さまざまなイベントも展開。ドックヤードガーデンでは『「ピカチュウと踊る探検家」～ジャングル遺跡の謎～』の上映、ランドマークプラザでは「ピカチュウスーパーダンスユニットショー」の実施、MARK IS みなとみらいには「なかよしピカチュウの中庭」の設置、横浜赤レンガ倉庫では「ピカチュウ ダンス・ダンス・ダンス」などが行われている。





また現在、イベント特設サイトでは、『ポケモン』ファンとして知られるタレントの藤田ニコルをはじめ、中川翔子、植野有砂、上野優華、でんぱ組.inc、アップアップガールズ(仮)、ピュアレモン、elfin'、WORLD ORDER、そしてみなとみらいを本拠地とする横浜F・マリノスの選手らがピカチュウとともにダンスを踊る動画「ピカチュウダンス 踊ってみた–全員集合スペシャルver.-」が公開されている。

藤田ニコル 中川翔子 植野有砂 上野優華 でんぱ組.inc

アップアップガールズ(仮) ピュアレモン elfin' WORLD ORDER 横浜F・マリノスの選手たち

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