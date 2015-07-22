7月18日より上映されているポケモン映画の最新作『ポケモン・ザ・ムービーＸＹ「光輪（リング）の超魔神 フーパ」同時上映「ピカチュウとポケモンおんがくたい」』の公開と、「ポケモンセンターヒロシマ」のオープンを記念して22日、ポケモン×広島のご当地サプライズイベントが行われた。

子供たちの夏休み映画の代名詞となっているポケモン映画は、今年で18作目。伝説のポケモン同士による史上もっとも壮絶なバトルが繰り広げられる長編と、可愛らしいポケモンが大集合する短編が同時上映され、先日にはシリーズの累計動員数が7,000万人を突破したことでも大きな話題となった。今回のご当地サプライズイベントは、映画の公開と広島県・そごう広島店の本館6階に6月26日に開店した「ポケモンセンターヒロシマ」のオープンを記念して企画され、昨年に横浜で行われて話題を呼んだ「ピカチュウ大量発生チュウ！」の出張版のようなイベントとなった。

この日の「ポケモンセンターヒロシマ」には、オープン祝いに約20体のピカチュウが来店し、ショッピングを満喫。その後ピカチュウたちは、軽やかな足取りで広島東洋カープの本拠地「マツダスタジアム」へ移動していく。この大移動に近隣住民も驚き、Twitterでは早くも大きな話題に。映画のPRをするために駆けつけたピカチュウたちは、「カープ女子」と呼ばれ、若い女子が急増するきっかけにもなった広島東洋カープの応援に乱入するべく、マツダスタジアム入りを果たした。

しかし、ここで「特性:あめふらし」を持つ敵が勝負をしかけてきた――そう、広島東洋カープで"雨男"として有名な前田健太選手。本日、18時から行われる広島東洋カープVS中日ドラゴンズの試合では、前田選手が先発でピッチャーを務めることが発表されていた。カープファンには当然のように浸透している前田選手の雨男最強伝説……ピカチュウ約20体で勝負を挑むも、なんとも無念な雨天中止という結果に。

今や広島を語るに外せない広島東洋カープの名物「CCダンス」をピカチュウたちが踊る予定だったが、「特性:あめふらし」の前に敗北し、なすすべもなくグラウンドを見つめるピカチュウたち。「でんき」タイプのポケモンでも「あめふらし」には勝てなかったのか……。

切ない後ろ姿

その切ない後姿に、試合を楽しみにしていた広島東洋カープの「赤」を身につけたファンたちは、会場に映える黄色いピカチュウたちを慰め、会場を後にする。史上最も壮大なバトルとなった「ピカチュウサプライズ大量発生」VS「カープ代表雨男」。ある意味"伝説バトル"となったこの日のイベントは、中止ながらもこうしてファンの心に刻まれた。見事勝利してしまった前田選手は、ピカチュウの「CCダンス」が見られないことに肩を落としつつも、ピカチュウのリベンジを期待しており、以下のコメントを寄せている。

前田健太選手:僕のせいで、本当にすみません(笑)。ピカチュウが大量発生して「CCダンス」を披露してくださると聞いておりましたが、とても残念です。「ポケモンセンターヒロシマ」がオープンして、SOGOも人が増えた気がします。やはり夏はポケモンですね。今年のポケモン映画が他の映画をおさえて完封勝利できるよう応援しています! 「CCダンス」見たかったので、またぜひ広島に来てください。

ピカチュウのリベンジを期待しコメントを寄せた前田健太選手

今年のポケモン映画は、イベントごとに何かしらのハプニングに見まわれ話題を呼んでいたが、今回の「ピカチュウ広島出張チュウ」では、ピカチュウの乱入が前田選手の「特性:あめふらし」に阻まれる結果となった。

ポケモン映画の最新作となる、シリーズ18作目『ポケモン・ザ・ムービーＸＹ「光輪（リング）の超魔神 フーパ」同時上映「ピカチュウとポケモンおんがくたい」』は、現在全国で公開中。

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