現在上映中のアニメーション映画『ポケモン・ザ・ムービーXY 光輪（リング）の超魔神 フーパ』の公開を記念したイベント「夏休みポケモンカーニバルinサンシャインシティ」が25日、東京・池袋サンシャインシティでスタートし、オープニングにゲスト声優の柔道家・篠原信一、タレントの中川翔子、女優の山本美月が駆けつけた。

「ポケッスー!」と元気なあいさつで登場した中川は、「サンシャインシティには子供の頃、プラネタリウムによく行っていて、ナレーションもやらせてもらいました。初恋の相手は木星です。CDデビューイベントもこの場所です」と数々の思い出にしみじみ。さらに「いつか彼氏とサンシャインデートを実現させたいです! まだ、諦めてません!」とレベル30超えの目標を語った。

ポケモンアニメを第1話から観ていたという山本は「普段は子供たちと接する機会がないので、ナレーションを見てどんな反応をするのかドキドキ」と心境を語り、客席から「面白かったー!」という声が届くと、笑顔で子供たちに手を振っていた。そして炎天下の中「ヒポッス!」とあいさつした篠原は「ヒポポタスは砂漠に住んでいますが、実は声を担当する私は熱さに弱い」と弱点をさらけ出したが、中川から「篠原さんは自分のツイッターで"ヒポポタス語"でポケモンを紹介してくれている。ポケモン愛は凄い」と大絶賛していた。

また、この日のイベントには水族館の人気者・アシカのトットちゃんがステージに登場し、篠原との輪投げキャッチ対決も。中川、山本、子供の代表者3人が投げた輪を、篠原と トットちゃんが交互にキャッチしていくという対決で、結果はトットちゃんが全キャッチ、篠原は1投のみキャッチという結果に。大敗した篠原だが「さすがサンシャイン星。トットちゃんに大きな拍手を」と勝者トットちゃんに惜しみない拍手を送っていた。

「夏休みポケモンカーニバルinサンシャインシティ」は、サンシャインシティ全館を巻き込んだ謎解きイベントやオリジナルカフェの期間限定オープンなど、ポケモン映画の世界感を楽しめるタイアップイベント。目玉は、サンシャイン水族館でのアシカパフォーマンスタイム特別バージョン「映画公開記念 ピカチュウ＆フーパおでましショー」で、アシカとポケモン達がコラボしたスペシャルショーとなっている。開催期間は8月23日まで。