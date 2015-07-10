8月22日にBSスカパー！((BS241／プレミアムサービス585)で放送する『第1回セクシー女優ダラケ！のスカパー! 水泳大会』(23:00～26:00)の収録が9日、関東近郊で行われ、千原ジュニア、米田弥央、品川庄司の庄司智春、ジャングルポケットの斉藤慎二、セクシー女優の小島みなみ、初美沙希、桜井あゆらが収録に臨んだ。

スカパー! では、BSスカパー！で放送中の『ダラケ！～お金を払ってでも見たいクイズ～』(毎週木曜日 21:00～)のスピンオフ番組として『第1回セクシー女優ダラケ！のスカパー! 水泳大会』を放送。30名のセクシー女優が赤白に分かれてセクシーな競技で競い合う。この日は同番組の収録が関東近郊の屋内プールで行われ、収録前にキャストたちが報道陣向けの取材に応じた。

MCの千原ジュニアは「ずばりポロリに期待したいですね。これで盛り上がって地上波に返り咲きたいですよ」と自主規制で放送しなくなった往年の『女だらけの水泳大会』復活に期待。赤組のキャプテンを務めた庄司も「ポロリは必ずあります！持っているもの全てを出していただければ、全員エロい気持ちにさせて帰って欲しいですね」とセクシー女優たちにエールを送れば、白組キャプテンの斉藤も「ポロリ以上なことが起きると期待していいですよ!」とアピールした。

妻の藤本美貴が今月中に第二子出産を予定している庄司。「今は臨月ですから。『今日の仕事何なの?』と聞かれて『AV女優さんとの水泳大会』と言ったら『何それ? おっぱい触るの?』と言われました…。出掛ける時にチクリと言われましたが、彼女も理解がありますから、これも仕事なので思い切りやりたいです！」とセクシー女優を前にノリノリ状態。一方の斉藤はタレントの瀬戸サオリと熱愛中だが「結構厳しいので、今日は水泳の強化合宿と言ってきました。内容はさすがに言えなかったですよ」と明かしつつも、瀬戸との結婚については「もう少しゆっくり考えてからですね」とお茶を濁していた。