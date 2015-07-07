スカパー!は6日、都内の本社でメディア説明会を開催し、BSスカパー!で7・8月に、地上波では放送できないバラエティ番組に注力していく方針を示した。

スカパーJSATの小牧次郎執行役員専務有料多チャンネル事業部門長兼放送事業本部長

8月22日21時から深夜2時は『BSスカパー!夏祭り プリメン&セクシー女優だって地球を救っちゃうぞ!5時間スペシャル!!』を編成。地上波日本テレビで『24時間テレビ・愛は地球を救う』を放送している裏で、LGBT(同性愛者)や、セクシー女優が活躍する番組を放送する。

第1部(21:00～23:00)は『元おとこのこ応援バラエティ プリティ・ウーMEN3』を生放送。元おとこのこ美女(＝プリメン)7人のユニット「プリティ・ウーMEN」が司会を務め、プリメンを子供に持つ親が胸中を告白する企画や、企業とともに下着をプロデュースする企画などを展開する。また、プリメン大好き芸人のピース・綾部祐二も出演する。

第2部(23:00～深夜2時)は『第1回セクシー女優ダラケ!のスカパー!水泳大会』を放送。かつて地上波で放送されていた『女だらけの水泳大会』をパワーアップさせ、30人のセクシー女優が、ブラジャー綱引き、ペロペロアイスキャンディーリレーなどのセクシー競技で対決する。MCは千原ジュニア。赤組キャプテンを庄司智春(品川庄司)、白組キャプテンを斉藤慎二(ジャングルポケット)が担当する。

清水泰貴チャンネル運営部編成担当主幹

レギュラー番組でも「地上波では絶対にありえない番組」(清水泰貴チャンネル運営部編成担当主幹)をコンセプトに放送。8月2日からは、1つのテーマのモノ・商品2つをさまざまな角度から比較するという、スポンサーが付いたら実現できない『モノクラ～ベ』(MC:堀潤)が、シーズン4をスタート。また、美人SM嬢や、宇宙コンタクティなど、"キワでコアな世界"の体験者を集めたクイズバラエティ『ダラケ!～お金を払ってでも見たいクイズ～』(MC:千原ジュニア)も、7月16日からシーズン4に突入する。

このほかにも、さまざまなオリジナルバラエティ番組を放送。フジテレビ出身の小牧次郎スカパーJSAT執行役員専務有料多チャンネル事業部門長兼放送事業本部長は「地上波の仇(あだ)をスカパーで討つ」と、視聴率が低迷している古巣のリベンジを果たす意気込みを示した。

BSスカパー!7・8月の主な単発番組

『高校生TV』7月26日19:00～21:00 / 出演:オリエンタルラジオ、井上裕介(NON STYLE)、ハライチ、けみお、藤田ニコルほか

『元気に死ぬテレビ』8月15日19:00～21:00 / 出演者調整中

『朝のおつとめ』8月10日～14日10:00～12:00

『グラスゴー 2015 IPC 世界水泳選手権大会』7月13日深夜1:20～、7月14日～19日深夜1:00～



一方、別のチャンネルを含め、スカパー!では、終戦70年を記念した番組を次々に放送。専門家と第二次大戦を読み解く『田原総一朗スペシャル「第二次世界大戦」～映画・ドラマ・ドキュメンタリーが描いたあの悲劇～』(BSスカパー!、8月2日)や、シベリア抑留を経験した住職の半生を描いた植木等主演の幻の映画『本日ただいま誕生』(BS日本映画専門チャンネル、8月15日17:30～20:00ほか)、戦時下に海軍省の後援を受けた戦意高揚映画で、現在の価値で4億円の製作費をかけた日本初の長編アニメ『桃太郎 海の神兵』(衛星劇場、8月12日7:30～9:00)などが放送される。

村井満Jリーグチェアマン 野々村芳和コンサドーレ札幌社長

同会では、Jリーグ中継の取り組みについても説明。4K中継は、今シーズンから毎節1試合放送している。ゲストとして登壇したJリーグの村井満チェアマンは「接触の時に芝が飛び散るとか、汗が吹き飛ぶとか、そういうところも見える。数万人の観客の一人ひとりの顔が分かるので、知り合いを探したり、非常に楽しみ満載ですね」と見どころを語った。

また、PCやスマートフォンなどで楽しめるスカパー!オンデマンドのサービス「Jリーグオンデマンド」では、2ndシーズンから、各試合のゴールシーンをピックアップして再生できる機能を開始。コンサドーレ札幌の野々村芳和社長は「『あれ本当に入ってたの? ファールだったんじゃないの?』みたいなシーンを見るのに、現場でもよく使っている」と実用していることを明かした。

4Kについては、今後さらに充実化を進める方針。8月30日には、東京ドームの巨人戦を初めて4K生中継する。小牧専務は、放送機材が次々に4K対応していることを踏まえ、スポーツ中継については「あればいくらでも(4Kを)やっていく」という姿勢を示した。