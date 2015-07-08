BSスカパー！では8月8日と9日に大阪・堺市の大泉緑地で開催されるflumpoolの単独野外ライブ『flumpool 真夏の野外★LIVE 2015「FORROOTS」～オオサカ・フィールズ・フォーエバー～』の最終日公演を独占生中継する。

flumpool

今回の公演は、メンバーの地元である大阪で開催。昨年デビュー5周年を迎え新たな段階に突入した彼らにとって、まさに原点回帰ともいえるステージだ。また、ライブ直前の8月5日にはニューシングル『夏よ止めないで~You're Romantic~』をリリース。この曲はスカパー！のJリーグTVCMにも起用されている。

flumpoolは「僕らにとって初めての単独野外LIVEを生中継してもらえることは、バンドマンとして誇らしい限りです。ただ、テレビ画面を通して全国のみなさんに届くってことですから、より熱のこもったLIVEをしなければいけないってことです。だからリハーサル期間を倍に増やすことを決断しました(笑)。会場に集まってくれるみなさんはもちろん、今回の生中継を通してこのLIVEを見てもらえるみなさんにも『こんなにも燃えた夏はない!』と思ってもらえるようなLIVEを創り上げたいと思っています！」とコメント。なお、8日は「Day of Green」、9日は「Day of Sky」と題し、それぞれ違ったセットリストを演奏。BS スカパー! と4K専門チャンネルのスカパー！4K総合では、最終日公演である9日の「Day of Sky」の模様を独占生中継する。

『flumpool 真夏の野外★LIVE 2015「FOR ROOTS」～オオサカ・フィールズ・フォーエバー～』はBSスカパー！にて8月9日(日曜 14:00～)放送。