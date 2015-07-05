スカパー！では、７月24日(金)から26日(日)まで開催される日本最大級のロック・フェスティバル『FUJI ROCK FESTIVAL '15』の模様を8月から各チャンネルで放送する。

『FUJI ROCK FESTIVAL』は「自然と音楽の共生」を目指し、1997年の夏、富士山の麓にある天神山スキー場で誕生したロック・フェスティバル。1999年からは会場を新潟県・苗場スキー場に移し、毎年世界最高峰のアーティストが集結し、音楽界のレジェンドから今後活躍が期待される新鋭まで幅広いア ーティストが３日間に渡って熱演を繰り広げる。放送ラインナップは以下の通り。

『FUJI ROCK FESTIVAL ’15』

FOO FIGHTERSやONE OK ROCK、椎名林檎など3日間で計18組が出演するGREEN STAGEの模様を放送(放送アーティストは未定)。BSスカパー！、スカパー！4K総合で、Day1：8月28日(金曜 22:00～)、Day2：8月29日(土曜 22:00～)、Day3：8月30日(日曜 22:00～)

『FUJI ROCK FESTIVAL '15～ダイジェスト～』

メイン４ステージの全アーティスト（予定）のライブを放送。フジテレビNEXT ライブ・プレミアム、フジテレビNEXT smartで、8月21日(金曜 23:00～)放送。

『FUJI ROCK FESTIVAL '15～完全版～』

5時間×3日間、計15時間の完全版を放送。フジテレビNEXT ライブ・プレミアム、フジテレビNEXT smartで、9月中に放送予定。

『FUJI ROCK FESTIVAL '15～エムオン! SELECT～』

ONE OK ROCK、星野源、ゲスの極み乙女。など邦楽アーティストを中心に放送(アーティストは未定)。MUSIC ON! TV（エムオン！）で10月中に放送予定。