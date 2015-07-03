BSスカパー!は、7月13日から19日まで、スコットランド・グラスゴーで開催される、国際パラリンピック委員会の大会『2015 IPC 世界水泳選手権大会』の予選・決勝の模様を、全7日間放送する。

スカパー!では、2008年の『車椅子バスケットボール日本選手権』の生中継から、障がい者スポーツの放送を実施。今回放送するIPC世界水泳大会には、50カ国以上から約650人の選手が参加を予定しており、『リオ 2016 パラリンピック』に向けた重要な大会に位置付けられている。

2012年のロンドンパラリンピックや、2013年の世界選手権のメダリストも多数出場予定で、日本からも多くのメダリスト候補が出場。ロンドンパラリンピックでは、日本のメダル獲得数16個のうち、水泳競技は半分の8個を占めており、注目が集まる。

BSスカパー!での放送は、各日の決勝レースを生中継、各日の予選は日本選手出場レースを中心に録画ハイライト放送する。

『2015 IPC 世界水泳選手権大会』注目の日本選手

選手名 カテゴリー 種目 ロンドンパラリンピック成績
秋山里奈 S11(全盲) 水泳女子 100m 背泳ぎ 金メダル
田中康大 SB14(知的障害) 水泳男子 100m 平泳ぎ 金メダル
木村敬一 SB11(全盲) 水泳男子 100m 平泳ぎ 銀メダル
水泳男子 100m バタフライ 銅メダル
中村智太郎 SB7(両腕欠損) 水泳男子 100m 平泳ぎ 銀メダル
鈴木孝幸 SM4(四肢欠損) 水泳男子 150m 個人メドレー 銅メダル
SB3(機能障害) 水泳男子 50m 平泳ぎ 銅メダル
小山恭輔 S6(右半身機能障害) 水泳男子 50m バタフライ 銅メダル