BSスカパー!は、7月13日から19日まで、スコットランド・グラスゴーで開催される、国際パラリンピック委員会の大会『2015 IPC 世界水泳選手権大会』の予選・決勝の模様を、全7日間放送する。

スカパー!では、2008年の『車椅子バスケットボール日本選手権』の生中継から、障がい者スポーツの放送を実施。今回放送するIPC世界水泳大会には、50カ国以上から約650人の選手が参加を予定しており、『リオ 2016 パラリンピック』に向けた重要な大会に位置付けられている。

2012年のロンドンパラリンピックや、2013年の世界選手権のメダリストも多数出場予定で、日本からも多くのメダリスト候補が出場。ロンドンパラリンピックでは、日本のメダル獲得数16個のうち、水泳競技は半分の8個を占めており、注目が集まる。

BSスカパー!での放送は、各日の決勝レースを生中継、各日の予選は日本選手出場レースを中心に録画ハイライト放送する。

『2015 IPC 世界水泳選手権大会』注目の日本選手