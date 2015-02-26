公開された『アベンジャーズ：エイジ・オブ・ウルトロン』新ポスター (C)BANG Media International

2015年7月4日に日本公開を控えている映画『アベンジャーズ：エイジ・オブ・ウルトロン』にて、アンソニー・マッキー、ヘイリー・アトウェル、イドリス・エルバの3人がそれぞれのキャラクターを続投することが明らかになった。

待望の新作に向けたポスターが公開され、この3人がアイアンマンを演じるロバート・ダウニー・Jr、キャプテン・アメリカ役のクリス・エヴァンス、ブラック・ウィドウ役のスカーレット・ヨハンソンと共に出演することが決定。これまでにもヘイリーは、ペギー・カーター役でのカメオ出演が囁かれていたが、イドリスもエイムダル役、アンソニーもファルコン役として登場することになるという。

この新作ポスターが発表される直前には、監督のジョス・ウェドンが『アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン』に向けて『ゴッドファーザー PART II』からヒントを得ていると明かしていた。ウェドンは、1974年発表の名作『ゴッドファーザー PART II』が「全く異なる映画でありながらもシリーズ1作目の要素が全て含まれている作品」であり「構成的にテーマも方向性も雰囲気も全く違うにも関わらず『ゴッドファーザーさに欠ける』とは誰にも言わせないような作品」だったとして"大きな基準"になったという。

