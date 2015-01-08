BSスカパー！では１月12日、海外ドラマ専門チャンネルAXNとタイアップし、「第72回ゴールデン・グローブ賞 授賞式」を生中継する。

1944年にハリウッド外国人記者協会によって設立されたゴールデン・グローブ賞は、前年に発表された「映画」と「テレビ番組」の中から、優れた作品を表彰する歴史と伝統のあるアワード。たくさんのセレブたちが一堂に介し、テーブルを囲むパーティースタイルで行われることから「パーティー・オブ・ザ・イヤー」とも呼ばれており、世界160カ国以上で放送されているエンターテインメントだ。また、2月に行われるアカデミー賞の前哨戦として、世界中から熱い視線が注がれることでも知られている。

今回の生中継の案内役を務めるのは、俳優・高橋克典とタレントの関根麻里。ゲストとしてAXNゴールデン・グローブ・アンバサダーの女優・すみれ、さがゆりこ、ショーンＫが出演。授賞式はもちろん、華やかなレッドカーペット・ショーや、ノミネート作＆受賞作の紹介、ハリウッドセレブのファッションチェックなど盛りだくさんの内容でゴールデン・グローブ賞の魅力を伝えていく。

AXN海外ドラマpresents『生中継! 第72回ゴールデン・グローブ賞 授賞式』はBSスカパー！にて1月12日(8:30～)無料放送。