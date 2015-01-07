BSスカパー！で1月18日より放送する『ドキドキドキュメンタリー一挙放送～エンターテイメント編～「テリー伊藤の、その番組ホントに面白いの??!」』(12:00～12:30)の収録が6日、都内で行われ、タレントのテリー伊藤と武井壮が収録に臨んだ。

BSスカパー!では、1月18日より3週連続で「ドキドキドキュメンタリー一挙放送」を放送するが、各日とも冒頭の30分間にナビゲーション番組を特別放送。各放送日にゲストタレントが登場し、その日放送される番組の面白さをアピールすべく、4日間を通して番組MCを務めるテリー伊藤にプレゼンする。

この日は18日放送分の収録が行われ、MCのテリー伊藤と第1回放送の『サバイバル』にふさわしい武井壮がゲストとして登場。テリー伊藤は「スカパー！じゃなかったら絶対にオンエアできない。地上波では無理ですね。多分地上波だと見ている人の6人ぐらいが倒れますよ」と賞賛すれば、武井も「僕もサバイバルをやってきて、今ある暮らしの有り難みや地球のパワーを感じました」とアピールした。

2015年が始まったということで、芸能界の御意見番であるテリー伊藤に、ことしの芸能界を占ってもらうと「年上の女性が年末から年始にかけて若い男性と結婚している。染谷将太と結婚した菊地凛子とかすごいよね。いい女が若い男を捕まえる新しい方程式の流れは、10年ぐらい続くんじゃないんですかね?」とコメント。そんなテリー伊藤に武井が「僕どうですかね?」と問い掛けると「岡本夏生はどう? 人類最強の女だぞ! 岡本やってくれたら100万円渡す」と提案されるも、「100万円か～。ちょっとな…。もうちょっといただけます?」と拒否反応。また、日本テレビ系『スッキリ!!』で共演している加藤浩次の相方・山本圭一の復帰についてテリー伊藤は「加藤さんはずっと『早く帰ってこないかな』と言っていました。喜んでいると思うので、山本はハチャメチャさを残したまま、良い形で復帰すると良いと思うので期待しています」とエールを送っていた。