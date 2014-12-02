NMB48、橋本環奈擁するRev. from DVLらが1日、沖縄県宜野湾市のぎのわん海浜公園屋外劇場で行われた、吉本興業によるアイドル専門チャンネル「Kawaiian TV」の開局記念生放送スペシャルライブに登場し、熱いパフォーマンスで沖縄のファンを魅了した。

「Kawaiian TV」開局記念生放送スペシャルライブに登場したNMB48(左)と橋本環奈擁するRev. from DVL(右)

「Kawaiian TV」は、"見せすぎアイドルチャンネル"をコンセプトとするスカパー!(CS放送)の新チャンネル。1日18:00にライブの生放送がスタートし、開局を迎えた。最初に、番組でMCを務めるグループがステージに集結し、NMB48の山本彩が「ライブやバラエティ、オリジナル番組などを通して、アイドルのさまざまな姿を見ていただこうという、24時間放送の番組です」と紹介。そして、首里城のモノマネを披露し、開局を祝った。

パフォーマンスはNMB48がトップバッターを飾り、「沖縄のみなさーん! はいさーい!」と元気よく登場。「ナギイチ」「オーマイガー!」「僕らのユリイカ」と3曲続けて披露し、ファンから大歓声が上がる中、渡辺美優紀が「こんなに風が強い状況の中で、こんなにたくさんの方が来てくださって、本当にうれしいです。ありがとうございます!」とあいさつした。

また、太田夢莉の誕生日を祝うファンのメッセージに気付き、山本が「ゆーりちゃん誕生日おめでとう!」と祝福。太田は「高校生になるので、14歳のときよりもいろんなお仕事ができると思うので、楽しみにしています。頑張ります!」と抱負を語った。その後、「てっぺんとったんで!」「カモネギックス」「高嶺の林檎」「北川謙二」「らしくない」「イビサガール」、そして、「青春のラップタイム」と全10曲を披露し、沖縄の夜を盛り上げた。

その後、GALETTeやSO.ON projectらがパフォーマンスした後、最後に、"天使すぎる"で話題の橋本環奈擁するRev. from DVLが登場した。1曲目でデビュー曲「LOVE-arigatou-」を披露すると、ファンは大熱狂。メンバーの自己紹介タイムでは、橋本環奈がファンを巻き込んで、お決まりの「神様! 仏様! 環奈様!」を披露し、ファンの心をつかんだ。そして、「REAL-リアル-」「恋色パッション」、ラストは「Do my best!!」で華やかに締めくくった。

「Kawaiian TV」では、NMB48やRev. from DVLが日替わりでMCを務めるアイドル生放送帯番組『Kawaiian くらびぃー！』のほか、アイドルライブ番組『Kawaiian TV LIVEサタデー/サンデー』、NMB48"らしさ"を追及する『NMB48 アイドルらしくない!!』、アイドル発掘番組『愛ドルlabo』などを放送。アイドルオーディションをはじめとする企画も展開する。