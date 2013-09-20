10月2日19:00よりテレビ東京系列にて放送されるTVアニメ『ポケットモンスタージ・オリジン』に登場するキャラクター、ロケット団のボス・サカキの情報が公開された。

『ポケットモンスタージ・オリジン』は、『ポケットモンスター』シリーズの最新作『ポケットモンスターＸ・Ｙ』が10月12日に発売されることを記念して、シリーズの原点となる最初の作品『ポケットモンスター赤・緑』の世界を初めて描くオリジナルアニメーション。OLM・Production I.G・XEBECの3社による豪華制作陣により、現在制作が進められている。

サカキは「赤・緑」と同様、『ポケットモンスタージ・オリジン』でもロケット団のボスとして登場し、じめんタイプのポケモンを多く使用するという。彼を演じるのは、アニメ『名探偵コナン』の毛利小五郎(2代目)、『HUNTER×HUNTER』のジン＝フリークス、『はじめの一歩』の鷹村守などで知られる小山力也。今回の発表とともに、レッド、グリーン、オーキド博士、サカキ、タケシと各キャラクターにフォーカスしたPVがYouTubeで公開され、小山演じるサカキの声を聞くことができる。

サカキ

さらに、9月23日にはテレビ東京系列にて、スペシャル番組「ゲームに！アニメに!!ポケモン赤・緑から最新作Ｘ・Ｙまで大特集SP」の放送も決定。

ゲストに『ポケモン赤・緑』世代の喜屋武ちあきと虎南有香、そして最新作『ポケモンＸ・Ｙ』世代代表としてお笑いトリオ・ロバートの山本博が登場し、10月からゲーム、アニメと新たな展開を見せる『ポケモン』の魅力を紹介する番組となる。

また、『ポケットモンスタージ・オリジン』放送日には、「ニコニコ生放送」にてテレビ実況生放送の配信も決定。実際のアニメ映像は放映されないが、コメント実況で全ポケモンファン注目の本作を盛り上げていくという。

【公式】ポケットモンスター ジ・オリジン 紹介映像15秒（サカキ）

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