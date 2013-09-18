ポケモンセンターとJR西日本がタイアップし、『ポケットモンスター』シリーズで人気のポケモン「ピカチュウ」をデザインした「ICOCA」(イコカ)が3万枚限定で発売されることが決定した。

JR西日本で発行されている「公共交通機関乗車カード」＆「電子マネー」として利用できるICカード｢ICOCA｣は、2003年にサービスが開始されて以来、今年の11月1日で10周年。それを受けて販売される「ポケモンICOCA」には特製台紙の付属し、12月よりJR西日本のICOCA利用エリアの主要駅にて3万枚が限定発売される。

各駅での販売方法などについては後日発表となるが、そのうちの1万枚が大阪・ステーションシティ内大丸梅田店13Fの「ポケモンセンターオーサカ」で先行販売される。こちらは、現在JR西日本のホームページ「JRおでかけネット」にて予約申し込みがスタートし(申し込み枚数は1人3枚まで)、締切は10月14日。当選者には「購入当選はがき」が送られ、11月2日～10日(10:00～20:00)の期間で「ポケモンセンターオーサカ」へ「購入当選はがき」を持参し、はがきと引き換えに「ポケモンICOCA」を購入することができる。価格は2,000円(デポジット500円を含む。1,500円分がチャージされた状態)。

(C)2013 Pokémon. (C)1995-2013 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.TM and (C) are trademarks of Nintendo,Creatures Inc. and GAME FREAK inc.