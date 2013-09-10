アイドリング!!!の後藤郁、尾島知佳が8日、東京･秋葉原でDVD『野元愛×後藤郁×尾島知佳の結束BANG!!!』(発売中 3,990円 販売元:イーネット･フロンティア)の発売記念イベントを行った。

同DVDは、アイドル専門チャンネルPigoo(スカパー!プレミアムサービスCh.663)で放送された番組『野元愛×後藤郁×尾島知佳の結束BANG!!!』をDVD化したもの。2013年2月から3月にかけて放送された『冬のキャンプ･前編』と『冬のキャンプ･後編』に加えて特典映像が収録されている。

野元は既に芸能界を引退しており、この日は2人でイベントに臨ん後藤郁と尾島知佳。尾島が「冬に撮影したんですけど、3人が結束を高めようっていう番組でキャンプを立てたりご飯を作ったりと、色んなことにチャレンジしました」と解説。「一番覚えているのはポニーに乗ったこと。生きている者に乗っかることは凄いな～と思いました。機械じゃないから心臓の音も聞こえたし、ポニーに乗れてうれしかったですね」と振り返り、後藤も「3人でドッチボールをしたことですね。野元と尾島は相当強く、イジメではないですけど強すぎて力の差があり過ぎました。顔面には当たりませんでしたけど、危機を感じましたね(笑)」と苦笑いを浮かべていた。

イベント当日は、2020年に開催される東京五輪が決定した日。尾島は「今日ニュースで見ていて、知佳は何歳だろうと考えました。26歳になっていると思いますが、7年後は幸せになれたらいいですね。子どもも産んでいたいし家庭も持っていたいかな」と話し、後藤は「私は演技をもっと上手くなりたいです。お爺ちゃんとお婆ちゃんを喜ばせるぐらいに大きくなりたいですね」と更なる活躍を誓っていた。